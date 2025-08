Gymnasium in Lörrach: Urgesteine des HTG gehen von Bord

Nachdem bereits in der vergangenen Woche Schulleiter Frank Braun offiziell verabschiedet wurde (Die Oberbadische berichtete), hat sich die Schulgemeinschaft nun beim traditionellen Kollegiumsabend und am letzten Schultag vor den Sommerferien mit einem von der gesamten Schüler- und Lehrerschaft auf dem Schulhof getanzten Flashmob feierlich von den beiden Lehrkräften und „HTG-Urgesteinen“ Roswitha Maier und Gerhard Holetzke verabschiedet.

Vieles hat sich geändert

Beide kamen nach dem Referendariat im Jahr 1992 als junge Lehrkräfte an das HTG – in einer Zeit, als das Kollegium noch sehr stark von Männern dominiert war und das Durchschnittsalter deutlich über 50 Jahre betrug, wie der stellvertretende Schulleiter, Matthias Müller, in seiner launigen Abschiedsrede ausführte. Auch unterstützende Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf waren seinerzeit noch in weiter Ferne, was etwa Roswitha Maier in ihren Anfangsjahren am HTG als junge zweifache Mutter teils schmerzlich erfahren und durchleben musste.

Vier Schulleiter erlebt

Im Laufe ihres langen Wirkens am Hans-Thoma-Gymnasium haben Roswitha Maier und Gerhard Holetzke vier Schulleiter und ebenso viele Stellvertreter erlebt. Beide betonten in ihren sehr persönlichen und ergreifenden Dankesworten, wie sehr sich das Klima an der Schule im Laufe der Zeit verbessert hat, und sie lobten den besonderen Geist, den das HTG seit vielen Jahren auszeichnet und der alles andere als selbstverständlich sei, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Roswitha Maier unterrichtete neben ihren Fächern Geografie und Sport in allen Altersstufen bis zum Abitur seit vielen Jahren mit großer Freude auch fachfremd Mathematik in der Unterstufe. Als Klassenlehrerin organisierte sie unzählige Ausflüge, Urberg- und Ski-Landschulheimaufenthalte, die bei Schülerschaft und begleitenden Kollegen unvergessen sind.

Vielseitig engagiert

Bei geografischen Exkursionen und Studienfahrten war Roswitha Maier ganz besonders in ihrem Element und verstand es, ihr Fachwissen und ihre Begeisterung auf die Schüler zu übertragen. Auch in ihren letzten beiden Schuljahren führte sie ein Geografie-Leistungsfach sehr erfolgreich zum Abitur und arbeitete sich dabei noch einmal in neue Lerninhalte und Prüfungsformate ein.

Auch als Sportlehrerin sei sie durch ihren beispiellosen Einsatz und ihre Energie Vorbild gewesen, sei es im Unterricht oder bei Sport- und Schwimmfesten. Seit 1996 organisierte und begleitete sie im Rahmen der von ihr mitgegründeten „Ski-AG“ die Samstagsausfahrten, die unter anderem nach Hasliberg, Grindelwald und Hoch Ybrig führten.

Im Personalrat aktiv

Zehn Jahre lang setzte sie sich als engagiertes Mitglied des Personalrats für die Belange des Kollegiums ein. Seit 2007 war sie als Oberstufenberaterin Ansprechpartnerin für Generationen von Kursstufenschülern in allen schulischen Belangen und weit darüber hinaus.

Gerhard Holetzke unterrichtete neben Physik und Sport seit vielen Jahren zunehmend Informatik und führte in all den Jahren unzählige Kurse mit großem Erfolg zum Abitur, heißt es. Mit seinem enormen Fachwissen und seiner Leidenschaft, zusammen mit seiner ruhigen und besonnenen Art, verstand er es, Schüler für Physik, Technik, Informatik und Robotik zu begeistern.

Ein Helfer in der Not

Seit 2005 war er als Abteilungsleiter mit unterschiedlichsten pädagogischen und administrativen Aufgaben unverzichtbares Mitglied der erweiterten Schulleitung. So war er beispielsweise seit vielen Jahren für die Organisation des schriftlichen und mündlichen Abiturs zuständig. Außerdem war er laut Mitteilung als zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner in Sachen IT und Netzwerk Vorreiter, Begleiter, geduldiger Erklärer und allseits geschätzter und gefragter Helfer in der Not, heißt es. Weit über die Maßen unterstützte er auch und vor allem an Wochenenden und in den Ferien die Verwaltung in diesen Bereichen und war ein kompetenter Ansprechpartner für die Stadt Lörrach.

Bei Sportfesten sorgte Gerhard Holetzke immer für ein reibungsloses Funktionieren der Technik und für schnelle Auswertungen der Ergebnisse. Als geübte und sichere Bassstimme war auch er über viele Jahre Mitglied im HTG-Schulchor.