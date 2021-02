Gymnasium in Altensteig Oberstudiendirektor freut sich auf Rückkehr der Schüler

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Der Fernunterricht findet vorerst bis zum 12. Februar online statt Wie kann sichergestellt werden, dass die Gymnasiasten daran von Zuhause aus teilnehmen? "Das wird überprüft", sagt Weigand. Spätestens um 8 Uhr müssten die Schüler ihr Endgerät eingeschaltet haben. Manchmal werde eine Aufgabe gestellt, deren Lösung nach einer bestimmten Zeit vorzuliegen habe. Die Lehrer würden für den zu erarbeitenden Stoff Wochenpläne verschicken, die selbstständig bearbeitet werden müssten, bei Videokonferenzen tauschten sich beide Seiten aus. Erklärvideos würden bereit gestellt, E-Mails verschickt, Telefongespräche geführt. Zur Verfügung stehen die Lernplattform "Zoom" und die Cloud. Wer kein Endgerät besitzt, bekommt leihweise eines von der Schule.

Die Verbindung zu den Partnerschulen will das Christophorus-Gymnasium auch in Zeiten wie dieser nicht abreißen lassen. Mit Butte (Montana) und Ferrara sowie und Assisi (Italien) besteht Briefkontakt, mit Bourg St. Maurice und Bordeaux (Frankreich) ein digitaler Austausch. Wegen der Pandemie musste die Konzertreise der Kantorei und des Jugendsinfonieorchesters nach Palästina ausfallen. Der Seminarkurs über das Staatliche Bauhaus in Weimar – die Kunstschule wurde 1919 von Walter Gropius gegründet – findet nach Angaben des stellvertretenden Schulleiters Hartmut Hobler vom 11. bis 15. März statt, nicht aber die eingeplante Reise nach Thüringen. Gestrichen wurden der Präventionstag und das Musical der Chorklassen.

Weigand ist mit Lehrerversorgung mehrals zufrieden

Mit der Lehrerversorgung ist Weigand "mehr als zufrieden". Neu begrüßen konnte der Schulleiter zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 die Pädagogen Boris Bär und Julian Kurth. Hinzugestoßen sind drei Oberrerefendare, deren Ausbildung im Juli endet und vier Referendare, die seit Januar am Gymnasium hospitieren.

Obwohl der Fernunterricht "gut funktioniert" – ein besonderer Dank geht von Weigand an Lehrer und IT-Experte Fabian Geisler, "der sich um die Cloud, den Server, das Netz und die Software kümmert und ohne den der Unterricht nicht so reibungslos umzusetzen wäre" – hofft der Rektor, dass ab dem 22. Februar wieder ein Präsenzunterricht - "in welcher Form auch immer" - stattfindet.