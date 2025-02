Gymnasium Hechingen: Spanische Austauschschüler zu Gast im Rathaus

Besuch durch große Gruppen aus Spanien gibt es im Hechinger Rathaus nicht alle Tage. Nun war es wieder so weit: Denn vor kurzem besuchten 20 Schüler und Schülerinnen des Instituto Manuel de Montsuar aus der katalanischen Großstadt Lleida auch den Sitz der Stadtverwaltung. Der Anlass war dabei ein Schüleraustausch mit dem Gymnasium Hechingen. Die spanischen Jugendlichen sind in dessen Rahmen bei Hechinger Familien untergebracht. Begleitet werden die Schüler von den Lehrerinnen Rosa María Sol Pla und Ana Belen Gutiérrez Fernéndez.

Die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges begrüßte die Besucher aus Spanien im Namen der Stadt im Ratssaal des Rathauses. Müllges verknüpfte in ihrer Ansprache Hechingen und den Schülerbesuch mit einer Unterschriftenkarte von Albert und Elsa Einstein. Auch erzählte sie von den Besuchen der Nobelpreisträger Werner Heisenberg und Max von Laue, die mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik nach Hechingen gekommen waren und hier und in Haigerloch an der Kernspaltung arbeiteten.

Müllges hatte auch einige persönliche Worte für die Austauschschüler: „Liebe Schülerinnen und Schüler, egal wohin euch das Leben noch führen wird, sollte jemand von euch einmal einen Nobelpreis erhalten, dann werden wir diesen – nach Einstein, Heisenberg und von Laue – mit Stolz in die Hechinger Gästeliste der Nobelpreisträger aufnehmen.” Abschließend wünschte die Beigeordnete den Jugendlichen viel Spaß beim Aufenthalt in Hechingen.

Neben Unterricht am Gymnasium ging es auch nach Stuttgart

Wie die Stadt Hechingen mitteilt, lernen die meisten der spanischen Schüler seit zwei Jahren Deutsch und würden in der Stadt und der Region ein tolles Programm absolvieren.

Neben dem Unterricht im Gymnasium reisten die Austauschschüler etwa in das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Ebenfalls unter den Reisezielen waren auch Tübingen und das Badkap. Außerdem wurde den spanischen Gästen die Geschichte und Kultur Hechingens bei einer Stadtführung nahegebracht, so die Stadt weiter.

Der Gegenbesuch aus Hechingen ist bereits geplant: Im März werden Hechinger Austauschschüler nach Lleida reisen. Begleitet werden die Schüler dann von ihren Lehrern Isabelle Hiller und Joachim Schulz.