Am Gymnasium Hechingen wird Musik großgeschrieben. Das hat die Schule wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Gleich vier musikalische Veranstaltungen innerhalb von nur sechs Tagen zeigen, dass Musik nicht nur ein Unterrichtsfach ist, sondern auch Leidenschaft.

Seit der Einführung des Musikprofils vor fünf Jahren entwickelt sich das musikalische Angebot stetig weiter . Es zieht inzwischen sogar Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen an.

Schubertiade

Den Auftakt der musikalischen Tage machte eine Schubertiade, die das Leistungsfach Musik unter der Leitung von Lehrer Philip Kirsch gestaltete. Dabei ging es nicht nur um musikalische Darbietungen, sondern auch um die Präsentation von Unterrichtsergebnissen.

Ergänzt wurde der Abend durch Solo- und Duodarbietungen sowie Ensemblebeiträge, die nicht nur musikalisch überzeugten, sondern auch Wissen über Franz Schubert und die Hintergründe des Liederzyklus vermittelten. Nach rund zwei Stunden verließen die Zuhörerinnen und Zuhörer beeindruckt die Aula.

Opernabend

45 Schülerinnen und Schüler machten sich gemeinsam mit fünf Lehrkräften auf den Weg nach Bregenz, um im Rahmen der „Young People’s Night“ der Hauptprobe zur Oper „Der Freischütz“ auf der Seebühne beizuwohnen. Davor bot das Festivalgelände ein vielfältiges Programm, von Workshops über Livebands bis hin zu einem Blick hinter die Kulissen.

Bei Einbruch der Dunkelheit begann das Spektakel auf dem See mit eindrucksvollen Effekten, stimmgewaltigem Gesang und aufwendiger Inszenierung. Der Ausflug endete erst in den frühen Morgenstunden in Hechingen, doch die Müdigkeit wurde überstrahlt von den vielen Eindrücken.

Big Band und Orchester

Das Orchester eröffnete den Montagabend in der Aula mit mehreren Stücken von James Rae, schwungvoll und präzise vorgetragen von sieben Musikerinnen und Musikern. Es folgten kleinere Besetzungen, die ein abwechslungsreiches Programm präsentierten, darunter Mozart auf Fagott und Cello und ein traditionelles irisches Stück auf der Geige.

Die Big Band begeisterte anschließend das Publikum mit bekannten Melodien wie „Skyfall“ und „Rolling in the Deep“. Den krönenden Abschluss bildeten zwei gemeinsam gespielte Werke von Big Band und Orchester.

Bunter Abend

Den Abschluss der musikalischen Woche gestalteten die Musikprofilklassen der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 mit einem bunten Abend. Den Rahmen bildeten zwei gemeinsame Gesangsstücke aller Profile, „Blowin’ in the Wind“ und „Hit the Road Jack“.