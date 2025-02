Gymnasium Hechingen: Graffiti-Wand visualisiert demokratische Werte

Zwischen Tübingen und Hechingen Polizei gibt Details zum Unfall auf der B 27 bekannt

Zu einem Verkehrschaos kam es nachdem am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein Auto in einen Lastwagen krachte. Die B 27 musste folglich an der Unfallstelle bei Ofterdingen beidseitig gesperrt werden.