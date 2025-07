Für die Abiturienten war es ein besonderer Abend: Mit dem feierlichen Abiball setzten sie den krönten sie ihre Schullaufbahn.

Wie jedes Jahr fand der Ball im Museum Hechingen statt, das mit Mühe allen Gästen Platz bot: Familien, Freunde, Lehrkräfte und weitere Wegbegleiter feierten mit den Abgängern den bedeutenden Schritt ins Leben.

Würdige Worte

Nach einem Sektempfang begann das offizielle Programm mit der Begrüßung durch Schulleiterin Melanie Dreher. Für sie sei dieser Jahrgang ein besonderer gewesen: Es war der erste, den sie als damals neue Schulleiterin vor acht Jahren einschulte.

In ihrer Ansprache blickte sie nicht nur auf die gemeinsamen Jahre zurück, sondern gab auch einen Einblick in die Gedanken des Abiturjahrgangs. Diese hatten auf die Fragen „Wie habt ihr die Schule erlebt?“ und „Was kann besser werden?“ offen und reflektiert geantwortet. So äußerten sie den Wunsch nach mehr Lebensnähe und praktischen Lerninhalten außerhalb des Klassenzimmers. Gleichzeitig würdigten sie die Schule als sozialen Ort der Begegnung, an dem sie viel über den Umgang mit Menschen gelernt hätten.

Bürgermeister ermutigt

Bürgermeister Philipp Hahn erinnerte sich in seinem Grußwort an seine eigene Abiturzeit: Eine Mischung aus Stolz, Unsicherheit und Neugier habe ihn damals begleitet. Er sprach den Jugendlichen Mut zu, sich selbst treu zu bleiben, und erinnerte an die Bedeutung von Haltung und Charakter in einer Zeit, in der Wissen und Informationen jederzeit verfügbar seien.

Diese Schülerinnen und Schüler haben Sonderpreise erhalten. Foto: Wieland

Preise und Wertschätzung

Nach den Reden folgte die Verleihung von Preisen. Besonders großen Applaus erhielten Anne Weber und Bennet Weith für ihr soziales Engagement. Weber wurde zudem als Schülersprecherin verabschiedet.

Die diesjährige Scheffelpreisträgerin Lilli Keller griff in ihrer Rede humorvoll das immer wieder geforderte Schulfach „Steuererklärung“ auf und konterte selbstbewusst: Wer Antigone verstehe und Gedichte analysiere, könne auch diese Hürde meistern.

Zeugnisse als Höhepunkt

Der feierliche Abschluss des offiziellen Programms war die Übergabe der Abiturzeugnisse. Kursweise wurden die Schülerinnen und Schüler auf die Bühne gebeten, wo Belobigungen und weitere Auszeichnungen überreicht wurden.

54 Zeugnisse wurden überreicht. Foto: Wieland

Humor und ein Blick zurück

Nach einer Stärkung am Büfett begann das unterhaltsame Abendprogramm, vorbereitet vom Abschlussjahrgang. Wertschätzender Dank an ihre Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitung und die Sekretärinnen waren der Einstieg in die Darbietungen.

Das Leistungsfach Sport zeigte eine tänzerische Kür mit verschiedenen Sportarten. Außerdem gab es ein Quiz zur Studienfahrt nach Rom und Lehrer traten in einem weiteren Quiz gegen Schüler an. Eine Diaschau ließ die vergangenen Schuljahre Revue passieren und erinnerte an viele besondere Momente.

Preise, Belobigungen und Abitur

Sonderpreise Physik

Bennet Weith, Lissy Eichinger, Marcel Stemmler, Julian Vees, Sophie Wagner Sonderpreis Mathematik

Daniel Böing Prieto Sonderpreise Chemie

Bennet Weith, Theresa Ruoff Sonderpreis Biologie

Lilli Keller Sonderpreis Wirtschaft

Sophie Wagner Sonderpreis Englisch

Luca Uyana Sonderpreis Bildende Kunst

Leonie Planche Sonderpreise evangelische Religion

Sophie Wagner, Lilli Keller Sonderpreise katholische Religion

Lissy Eichinger Sonderpreis Deutsch

Lilli Keller Sozialpreise

Anne Weber, Bennet Weith Sonderpreise Latein

Lissy Eichinger, Melissa Wolf Online-Stipendien

Sophie Wagner, Lilli Keller, Lissy Eichinger, Leonie Planche, Cécile Wolters, Bennet Weith, Melissa Wolf, Tristan Fechner, Daniel Böing Prieto, Vincent Fechner Preis der Studienstiftung

Lilli Keller, Sophie Wagner

Preise

Lilli Keller, Sophie Wagner (beide 1,0), Lissy Eichinger, Leonie Planche, Cécile Wolters, Bennet Weith, Melissa Wolf, Tristan Fechner, Daniel Böing Prieto, Vincent Fechner

Belobigungen

Theresa Ruoff, Anne Weber, Anna-Lena Weiß, Julian Vees, Karl Felix Schwarzbauer, Sabina Güngör, Emma Bausinger, Benjamin Bräuning, Marcel Stemmler, Marius Kaupp

Das Abitur

haben diese Hechinger Schülerinnen und Schüler erworben: Carla Dorothea Bach, Emma Bausinger, Bastian Berger, Pauline Bock, Daniel Luis Böing Prieto, Benjamin Felix Bräuning, Lena Diener, Lissy Anna Eichinger, Tristan Immanuel Fechner, Vincent Alexander Fechner, Leon Fischer, Maria Larisa Gaborean, Sabina Misra Güngör, Sebastian Heck, Vivian Hirsch, David Elias Jagric, Marius Kaupp, Lilli Keller, Karl-Philipp Kohler, Julian Lukas Lagiewski, Lea Lamparter, Lara Sophie Löffler, Jasmin Maier, Anna Mayer, Nisanur Onat, Arfan Örek, Lea-Sophie Pflumm, Leonie Planche, Niklas Max-Leonard Reutter, Theresa Ruoff, Emma Marie Ryck, Melissa Salvo, Hanna Schäfer, Jakob Schinzinger, Emil Manuel Schmidt, Carmen Schmitzer, Noah Schneider, Alexander Schukin, Melissa Schuster, Vanessa Schuster, Karl Felix Schwarzbauer, Luis Senner, Marcel Luca Stemmler, Fabio Leonardo Tummarello, Luca Luigi Chinedum Uyana, Julian Valentin Vees, Sophie Ellen Wagner, Anne Sophie Weber, Anna-Lena Weiß, Bennet Lauris Weith, Amelie Wolf, Melissa Wolf, Cécile Wolters