Gymnasium Haigerloch: Der Geburtstag rückt immer näher

1 Stolzes Alter: Das Gymnasium in Haigerloch steuert kurz vor den Sommerferien den 70. Geburtstag. Foto: Kost/Kost

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Das Gymnasium in Haigerloch feiert vom 18. bis 20. Juli sein 70-jähriges Bestehen. Aber schon in der nächsten Woche sind einige Aktionen geplant, die Appetit auf die Jubiläumsfeier wecken.









HAIGERLOCH. Vor allem am Dienstag, 9. Juli, ist an der Schule viel geboten. Um 9.45 Uhr beginnt ein Aktionstag, an dem es um den Katastrophenschutz geht. Auf dem Pausenhof zwischen der dem Aufenthaltsraum und dem Haus der Ganztagesbetreuung geht es an mehreren Stationen um Themen wie Stromausfall, Hitze oder Waldbrand.