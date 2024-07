„70 Jahre Gymnasium Haigerloch“: Dieser besondere Anlass wird am morgigen Samstag, 20. Juli, mit einem großen Abschlussfest begangen. Dabei wird einiges geboten.

Das gesamte Schuljahr über hatte die Schulgemeinschaft das Jubiläum fest im Blick und den runden Geburtstag mit kleinen Projekten gewürdigt. Nun, kurz vor den großen Ferien, öffnet das Schulhaus Tür und Tor, um mit einem bunten Programm noch einmal richtig zu feiern.

Zunächst wurden am gestrigen Donnerstag in einer Feierstunde für geladene Gäste in der Schulaula Glückwünsche vom Schulträger und dem Regierungspräsidium Tübingen überbracht.

In einer Projektwoche, die seit Montag, 15. Juli läuft und bis zum heutigen Freitag, 19. Juli andauert, nehmen sich die Klassenstufen 5 bis 11 Zeit, die zurückliegenden sieben Jahrzehnte Geschichte und Schulgeschichte intensiver zu betrachten und aufzubereiten.

Es gibt sogar ein fliegendes Klassenzimmer

Passend zum Anlass führt die Theater-AG der Schule unter der Leitung von Kerstin Gotthardt am heutigen Freitag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr „Das fliegende Klassenzimmer“ von Erich Kästner im Saalbau Löwen in Gruol auf.

Höhepunkt aller Feierlichkeiten ist der große Festtag am Samstag, 20. Juli. Er beginnt um 13 Uhr mit der traditionellen Aufnahmefeier der zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler. Um 14 Uhr folgt dann der offizielle Auftakt zur großen Geburtstagsfeier.

Ein Programm mit Bubble Balls und vielen Spielen

Hierzu sind die gesamte Schülerschaft mit Eltern, zukünftige und ehemalige Schüler und Lehrer sowie Freunde der Schule eingeladen. Kernstück der Feierlichkeiten ist die Präsentation der Ergebnisse der Projektwoche in den Klassenzimmern.

Spiele für Groß und Klein, ein Jahrmarkt für die Unterstufe und Sportmöglichkeiten für Mittel- und Oberstufe werden als attraktives Rahmenprogramm von Ganztagesbetreuung, Schulsozialarbeit und der Schülermitverantwortung (SMV) angeboten. Im Ehemaligen-Café können sich frühere Abitur- oder Abschlussjahrgänge des Gymnasiums in eigens für sie reservierten Klassenzimmern treffen. Auch für das leibliche Wohl ist auf dem Schulhof und in der Mensa gesorgt. Dank der Organisation des Elternbeirats stehen Kaffee und Kuchen, Imbiss und Getränke bereit und das Schulgelände bietet genügend Sitzmöglichkeiten zum gemütlichen Beisammensein.

Auf dem Sportplatz (bei Regen in der Schulturnhalle) gibt es Bubble Balls für die Mittelstufe und ihm Haus der Ganztagesbetreuung gibt es Spiele für drinnen und draußen.