7 Einen Druck aus der künstlerischen Werkstatt von Brigitte Wagner bekam Rektor Christian Schenk (Mitte) von Oberbürgermeister Klaus Konzelmann verehrt. Rechts im Bild Landrat Günther-Martin Pauli. Foto: Schweizer

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass das Ebinger Gymnasium im Mazmann bezogen wurde – damals war es nagelneu. Jetzt wurde Jubiläum gefeiert.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Viele Gäste waren geladen worden und der Einladung gefolgt; vor allem die Eltern kamen in Scharen und erlebten eine rundum gelungene und facettenreiche Geburtstagsfeier. Die Feierstunde zu Beginn wurde von Christoph John musikalisch eröffnet; danach bekundete Schulleiter Christian Schenk seine Freude darüber, dass man nach über zweijähriger Zwangspause endlich wieder ein Schulfest feiern könne – und dann gleich so eines!

Als das alte Haus aus den Nähten platzte

Rückblickend erinnerte Schenk daran, wie Ende der 1960er-Jahre die Schülerzahlen unaufhaltsam gestiegen und die heutige Hohenbergschule, seinerzeit Domizil des Gymnasiums, mit der Aufgabe, sie aufzunehmen, hoffnungslos überfordert gewesen sei. Und so entstand der Neubau im Mazmann, der im September 1972 bezogen werden konnte – 50 Jahren später sei er freilich partiell sanierungsbedürftig gewesen; aufwendige Arbeiten im Gebäudeinneren seien rechtzeitig vor dem Jubiläum abgeschlossen worden.

Des weiteren verwies der Schulleiter auf den Mensa-Anbau, die neuen Fachklassenräumen, die modernisierte Elektro- und Medientechnik sowie den Brandschutz. Anschließend ging er von den materiellen Voraussetzungen der gymnasialen Bildung zu ihren Zielen über: Im Gymnasium würden Werte vermittelt für den weiteren Lebensweg, Bildung im umfassenden Sinne, nämlich in dem der Prägung der Persönlichkeit. "An solche Schulbildungen haben die Gründungsväter gedacht, als sie vor über einem halben Jahrhundert das Gebäude planten und in dieser Berglandschaft erbauen ließen."

"Wo sich Fleiß und Begabung verbinden"

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann freute sich angesichts des sonnenüberfluteten Schulhofs über das schöne Wetter; anschließend erinnerte er daran, dass das Schulsystem im Lauf von 50 Jahren viele Veränderungen erfahren, viele neue Wege beschritten habe – dies habe auch die Stadt immer wieder vor neue Aufgaben gestellt. Konzelmann zitierte Johannes Kepler, den großen Astronomen, mit den Worten "Das Beste findet sich dort, wo sich Fleiß und Begabung verbinden" und versäumte nicht, das überdurchschnittlich gute Abschneiden des diesjährigen Abiturjahrgangs ins rechte Licht zu rücken – es belege, dass während und nach der Pandemie gute Arbeit geleistet worden sei.

Auch Konzelmann ging auf die Sanierungsmaßnahmen der Jahre 2017 bis 2020 ein – die Gesamtkosten beliefen sich auf 3,1 Millionen Euro – , denen im vergangenen Jahr der Ausbau im Verwaltungsbereich gefolgt sei: Aktuell sei das Gymnasium damit für kommende Aufgaben gut gewappnet. Das draußen entstandene "grüne Klassenzimmer" blieb nicht unerwähnt; als Geburtstagsgeschenk überreichte der OB Rektor Schenk einen Druck der Künstlerin Brigitte Wagner.

Bildung ist mehr als Wissensvermittlung

Landrat Günther-Martin Pauli und Nina Lorch-Beck, die Vorsitzende des Schulfördervereins, hatten bereits vor Beginn der Feier die Resultate des gelungenen Ausbaus in Augenschein genommen; in seiner Festansprache rühmte der Landrat die hervorragenden Rahmenbedingungen, die das Gymnasium Ebingen jungen Menschen biete – Bildung, forderte er, dürfe es nicht bei Wissensvermittlung belassen, sondern auch das Miteinander einschließen; dass dies hier geschehe, werde bei diesem Schulfest sichtbar.

Es folgte ein Auftritt der Sportgruppe; danach konnten die Gäste sich kulinarisch von den Schülern verwöhnen lassen, Exponate und Fotos zu 50 Jahren Schulgeschichte betrachten und die eigens für diesen Anlass verfasste Festschrift erwerben. Die Hälfte des Erlöses aus dem Schulfest geht an das Projekt "Campschule an der türkisch-syrischen Grenze".