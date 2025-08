Gymnasium Balingen: „Schule als Staat“ – Schüler gründen ihre eigene Republik

1 Die Vorbereitungen für das Projekt sind im vollen Gange. Foto: Rütschle Am Gymnasium Balingen wird gerade ein Staat gegründet – mit Verfassung, Unternehmen, Polizei und bald auch einer Regierung. Ziel ist eine Woche, in der Schule ganz anders funktioniert.







Am Gymnasium wird gerade ein neues Land gegründet. Im Rahmen des Bildungsprojekts „Schule als Staat“ verwandelt sich die Schule für eine Woche in einen demokratischen Staat, der von den Schülern selbst verwaltet wird. Mit Verfassung, Parteien, Regierung, Polizei, Arbeitsmarkt und Steuersystem erleben die Kinder und Jugendlichen in einem großen Planspiel, wie das gesellschaftliche Zusammenleben in einem demokratischen Staat funktioniert.