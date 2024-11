1 Die Schüler präsentieren ihre Ergebnisse. Foto: Gymnasium Balingen

Die SMV des Gymnasiums Balingen hat einen Workshop zur Sensibilisierung für Diskriminierung organisiert. In einer Workshop-Phase arbeiteten die Teilnehmer, um Situationen einzuordnen.









Mitte November fand am Gymnasium Balingen erstmals eine große Veranstaltung zur Sensibilisierung für Diskriminierung statt. Das von der SMV organisierte Event richtete sich an alle Klassen- und Kurssprecherteams und wurde an zwei Tagen für die Stufen 5 bis 8 und 9 bis K2 abgehalten.