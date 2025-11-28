Gymnasium Balingen: Mobbing und sexuelle Gewalt – Prävention in Theaterform

Das Präventionstheater „Mach was“ war kürzlich zu Gast am Gymnasium Balingen. Schulsozialarbeiterin Kerstin Steudner hat dies organisiert und war zufrieden mit dem Verlauf.
Mobbing und sexualisierte Gewalt sind leider Themen, mit denen bereits junge Schüler in Berührung kommen können. Die Folgen sind oft dramatisch. Umso wichtiger ist es, dass an Schulen darüber aufgeklärt und sensibilisiert wird. Schulsozialarbeiterin Kerstin Steudner hat dies jüngst am Gymnasium in Balingen getan – über einen ganz besonderen Weg.