Gymnasium Balingen: Handynutzung nur vor und nach dem Unterricht – das sind die Erfahrungen

Am Gymnasium Balingen regelt eine sogenannte Medienordnung, wann Handys erlaubt sind. Rektorin Michaela Mühlebach-Westfal teilt die bisherigen Erfahrungswerte.
Die Handynutzung an Schulen ist ein medialer Dauerbrenner. Immer wieder ist zu lesen, dass unter Schülern teils obszöne und kriminelle Inhalte über Whatsapp sowie andere soziale Netzwerke verbreitet werden. Fälle von Cybermobbing gehören an den meisten Schulen zum traurigen Alltag. Das Gymnasium in Balingen fährt dieses Schuljahr mit einer klar formulierten Medienordnung eine Strategie, um solche Fälle möglichst gering zu halten. Schulleiterin Michaela Mühlebach-Westfal verrät Details und Hintergründe.