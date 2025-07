Schulleiterin Michaela Mühlebach-Westfal und ihr Stellvertreter Steffen Lang überreichten am vergangenen Samstag in der Stadthalle den 63 erfolgreichen Abiturienten des Gymnasiums Balingen ihre Reifezeugnisse.

„Das Abimotto ‚Abirol Spritz – bittersüßes Ende‘ prägte den besonderen Abend auf allen Ebenen“, schreibt die Schule. In der dekorierten Stadthalle eröffnete und umrahmte der Große Chor unter Leitung von Benjamin Schreijäg den schulischen Teil der Veranstaltung, ehe Schulleiterin Mühlebach-Westfal die anwesenden Gäste begrüßte.

Sie bedankte sich bei den zahlreich Beteiligten, die im engeren und weiteren Sinne zum „Barkeeper-Team“ des Abiturjahrgangs gehört und so zum Erfolg beigetragen haben. An die Abiturienten gerichtet ließ die Schulleiterin die „bittersüße“ Note des Abirol Revue passieren, um dann den Blick in die Zukunft zu richten.

Bürgermeister Ermilio Verrengia schließt sich den Glückwünschen an

Mit den Worten Willy Brandts „Die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten“ lud sie die scheidenden Schüler ein, ihren erworbenen „Abirol“ ganz individuell zu mischen und abzuschmecken. Das „bittersüße“ Gefühl der Abiturientn griff auch Bürgermeister Ermilio Verrengia in seiner sich anschließenden Rede auf. Er gratulierte im Namen der Stadt Balingen und forderte zum Feiern „des besonderen Moments mit Stolz und einem Lächeln“ auf.

Für den Elternbeirat des Gymnasiums wandte sich Monika Laun an die anwesenden Gäste und gratulierte ebenfalls. Sie entwarf das Szenario des 12. Juli 2035: das 10-jährige Abitreffen. Offensichtlich hatte die Elternbeirätin sich die Abizeitung des diesjährigen Jahrgangs genau durchgelesen und sorgte mit dem einen oder anderen Zukunftsszenario, in dem sich die scheidenden Absolventen erkannten, für Erheiterung.

Paula Beck hält Rede als Scheffelpreisträgerin

Zu den Traditionen der Zeugnisverleihung am Gymnasium Balingen gehört auch die Rede der Scheffelpreisträgerin für die beste Leistung im Fach Deutsch. Paula Beck freute sich sichtlich über diese Ehre und nahm zunächst – getreu dem Abimotto – das bittersüße Ende in den Blick. Ängste und Zweifel, Corona und sich verändernde Freundschaften hätten die gemeinsame Schulzeit ebenso geprägt wie die persönliche Weiterentwicklung, Klassen-, Ski- und Studienfahrten oder auch Erlebnisse bei „Jugend trainiert für Olympia“. Neben den bittersüßen Erinnerungen richtete aber auch sie den Blick in die Zukunft und wünschte ihren Mitschülern den Mut, der „Abenteuerlust des Lebens“ zu folgen.

Im zweiten Teil der schulischen Veranstaltung überreichte die Schulleitung die heiß ersehnten Preise, Belobigungen und Abiturzeugnisse.

Schließlich übergab Schulleiterin Mühlebach-Westfal das Mikrofon in die Hände der Abiturienten, die traditionell für den sich anschließenden Ball verantwortlich sind. Nach der Stärkung aller Gäste und verschiedener Programmpunkte zogen die Abiturienten weiter und feierten im Top10 bis in die frühen Morgenstunden.

Das sind die Abiturienten am Gymnasium Balingen in diesem Jahr

Preise

Preise erhielten mit einem Gesamtschnitt von 1,0: Paula Beck, Phoebe Pirnar, Celine Rail; mit 1,1: Lothar Edele; mit 1,3: Sofie Enns, Ben Moritz Flaig; mit 1,4: Cara Hofer, Moritz Lauer, Martha Marhoun, Jasmin Treß; mit 1,5: Jannis Gartmann, Lara Gerlach, Felix Maier, Johanna Oßwald; mit 1,6: Emanuel Gaus, Alexander Rosenau, Carina Seegis, Adrian Wiesner

Belobigung

Belobigungen erhielten mit einem Gesamtschnitt von 1,7: Madlin Lausch, Oliver Lemanczyk, Joleen Oertel; mit 1,8: Kate Stingel, Leopold Wiesheu; mit 1,9: Pelin Raim Oglou, Maja Rebstock, Jule Trickel

Weitere Abiturienten

Madlen Altreuter, David Antolovic, Emil Arndt, Jonas Breisch, Samantha Buckmeier, Viktoria Dillmann, Luca Eberhart, Aaron Fecker, Robert Gotthardt, Angelina Häring, Leana Herr, Finja Jellinghaus, Katharina Kappe, Konstantin Kischko, Jonas Klein, Tamara Koch, Sebastian Lenhart, Jack Lohmüller, Christian Maier, Leonie Maucher, Leon Maurer, Mona Meissner, Jan Müller, Lea Notzon, Maya Fee Pfeiffer, Mika Preuss, Oskar Rauscher, Nathalie Reusch, Katharina Schäfer, Simon Schlegel, Frederik Schwab, Eliana Sederino, Lukas Simonji, Lea-Sophie Single, Luisa Stotz, Krischan Unger, Paul Wagner

Sonderpreise

Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch: Paula Beck

Buchpreis der dt. Mathematiker- Vereinigung für die beste Leistung im Fach Mathematik: Lothar EdeleBischof-Sproll-Preis für die beste Leistung im Fach Katholische Religion: Lothar EdeleKarl-von-Frisch-Preis für die beste Leistung im Fach Biologie: Paula BeckSonderpreis für die beste Leistung im Fach Englisch vom Förderverein des Gymnasiums: Phoebe PirnarPreis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie für das außerunterrichtliche Engagement im philosophischen Bereich: Moritz FlaigSonderpreis für die beste Leistung im Fach Sport vom Förderverein des Gymnasiums: Jule TrickelPreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für die beste Leistung im Fach Chemie: Lothar Edele und Celine RailSonderpreis für die beste Leistung im Fach Ethik vom Förderverein des Gymnasiums: Joleen OertelAbiturpreis der Gesellschaft Deutscher Physiker für die beste Leistung im Fach Physik: Lothar Edele und Moritz LauerPaul-Schempp-Preis für die beste Leistung im Fach Evangelische Religion: Sophie EnnsSchulpreis Ökonomie für die beste Leistung im Fach Wirtschaft des Verbands der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg: Celine RailSonderpreis für die beste Leistung im Fach Geographie vom Förderverein des Gymnasiums: Madlin LauschSonderpreis für herausragenden Einsatz in der SMV vom Förderverein des Gymnasiums: Johanna Oßwald