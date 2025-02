1 Jean-Philippe Devise findet schnell einen Draht zu den Siebt- und Achtklässlern. Foto: Gräber

Monsieur Devise holt mit seinem Werk und Auftreten die Schüler am Oberndorfer Gymnasium in ihrer Lebenswirklichkeit ab. Das Ziel: Lust auf Französischlernen









Link kopiert



„Sind Sie wirklich Franzose?“, war eine Frage, die Jean-Philippe Devise vergangene Woche in Oberndorf öfters zu hören bekommen hat. Der französisch-deutsche Autor war zu Gast am Gymnasium am Rosenberg, wo er in den siebten und achten Klassen eines seiner Bücher vorstellte.