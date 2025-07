Die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums am Romäusring feierten ihren Schulabschluss mit ihrem Abiball in der Neuen Tonhalle. Es gab drei Mal die 1,0.

Foto: Gymnasium am Romäusring

Das Motto lautete „Ferrabi 2025 – zwölf Jahre neben der Spur“.

Sie gestalteten einen fröhlichen, abwechslungsreichen Abend mit verschiedenen Spielen und Darbietungen (Tanz und Gesang), in der Abiturrede und einigen Filmen warfen sie einen Blick zurück auf ihre Schulzeit.

Lesen Sie auch

Feierlich wurde es, als Schulleiter Jochen von der Hardt die Abiturrede hielt und im Anschluss gemeinsam mit der stellvertretenden Schulleiterin Karin Haß die Abiturzeugnisse ausgab sowie verschiedene Preise verlieh.

Mit dem bestandenen Abitur verlassen die Schule: Annika Aichele, Leonore Alidema, Lana Alrfaei, Eva Beck, Diana Bekker, Alena Lucie Bösinger, Saphira Jasmain Cheema, Salomé Dávid, Sophia Maria Depperich, Leni Praxedis Dorer, Luka Dosenovic, Ivan Dreher, Maximilian Ebner, Torsten Ehrlich, Tabea Etter, Ruben Felde, Mariella Sophie Fischer, Jonas Fleig, Emma Frei, Sabrina Claudia Frizzi, Joris Gailiunas, Adrian Glatz, Harun Ömer Gökdemir, Lilith Franka Greimel, Victoria Günzel, Alparslan Hamurcu, Steven Mike Alexander Haug, Samuel Heck, Julius Huber, Chiara Mailin Hummel, Kilian Noah Hummel, Erik Isatschenko, Melissa Isatschenko, Sophia Jehle, Danilo Juric, Matthes Ulrich Kaiser, Tamara Kimmelmann, Maximilian Kindor, Aeneas Gabriel Knothe, Simon Köhler, Leon Kollath, Emila Lehberger, Thomas Lehmann, Lilli Leithold, Jette Rike Liermann, Jona Lippl, Linnea Mauch, Emily Babette Meitzner, Sascha Merz, Alexander Daniel Migunov, Ben Erik Moos, Marija Münsch, Vincent Münzer, Julia Nachbauer, Nele-Sophie Neumann, Sophia Ostertag, Arshia Pahuja, Mark Pfaffenrodt, Olaya-Marién Pohl Alonso, Thomas Residori, Felicia Rist, Michael Walter Rüb, Yasser Rühl, Sophie Rycerz, Martha Antonia Saurer, Julie Sauter, Alina Schmidt, Annika Singer, Niklas Skurinski, Anna Spägele, Anya Srivastava, Zhiyan Zoe Sun, Artina Veseli, Chanel-Summer Visnjic, Bastian Vogt, Michael Walker, Sarah Christine Wehrle, Jonas Wolter, Julian Nathanael Wursthorn, Timo Zetzsche und Lea Insa Zuckschwerdt.

Preis und Lob

Preise für überragende Leistungen in einzelnen Fächern: Den Scheffelpreis (ein Buchpreis sowie eine fünfjährige kostenlose Mitgliedschaft im Scheffelbund) für herausragende Leistungen im Fach Deutsch erhält Martha Antonia Saurer. Preise der Stiftung Humanismus heute für sehr gute Leistungen im Leistungs- oder Basisfach Latein gehen an Annika Aichele, Lana Alrfaei und Maximilian Kindor.

Unsere Empfehlung für Sie Villinger Romäusring-Gymnasium Abiturienten feiern erfolgreichen Schulabschluss Mit strahlenden Gesichtern nahmen die Abiturienten des Villinger Gymnasiums am Romäusring die Zeugnisse entgegen. Auch dieses Jahr gab es zahlreiche Auszeichnungen für tolle Leistungen oder besonderes Engagement während der Schulzeit.

Eine Auszeichnung der Deutsch-Französischen Gesellschaft für sehr gute Leistungen im Fach Französisch erhält Kilian Noah Hummel. Der Preis der deutschen Mathematikervereinigung für herausragende Leistungen im Fach Mathematik geht an Annika Aichele. Für beachtliche Leistungen im Physikabitur ist eine Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft beantragt für Julius Huber und Adrian Glatz. Eine Auszeichnung für sehr gute Leistungen im Fach Geschichte vergibt der Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands an Martha Antonia Saurer. Die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für sehr gute Leistungen und großes Engagement im Sportunterricht erhält Joris Gailiunas. Für seine herausragenden Leistungen im Leistungskurs Bildende Kunst wird Vincent Münzer für den Otto-Dix-Preis vorgeschlagen.

Preise des Freundeskreises für besonderes Engagement im kulturellen und sozialen Bereich: Für ihr langjähriges konstantes Mitwirken im Chor: Sabrina Claudia Frizzi. Für sein langjähriges und vielfältiges Engagement in der Theater-AG: Aeneas Gabriel Knothe. Für besonders engagierte Schulsanitäter, die in so vielen Situationen hilfreich, tröstend und unterstützend tätig waren: Annika Aichele, Lilith Franka Greimel und Sarah Christine Wehrle.

Überfachliche Auszeichnungen: Abiturientinnen und Abiturienten mit einem Abiturschnitt bis 1,6 können mit dem e-fellows-Stipendium gefördert werden. Dies sind Annika Aichele, Vincent Münzer, Lana Alrfaei, Martha Antonia Saurer, Kilian Noah Hummel, Lilith Franka Greimel, Zhiyan Zoe Sun, Julius Huber, Maximilian Kindor, Luka Dosenovic, Saphira Jasmain Cheema und Joris Gailiunas.

Die drei Besten

Die drei Besten, die sich zudem durch vielfältiges Engagement auszeichnen, erhalten jeweils den Schulvorschlag für ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes. Dies sind Annika Aichele, Vincent Münzer und Lana Alrfaei. Alle drei haben im Abitur jeweils die Traumnote 1,0 erzielt, daher wird ihnen außerdem der Preis des Oberbürgermeisters verliehen.