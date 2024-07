Gymnasium am Deutenberg

1 Auszeichnung für die Klassenbesten am GaD. Foto: Dennis Scheu

Eine Reihe von Auszeichnungen für herausragende Leistungen am Schwenninger Deutenberg-Gymnasium.









Schulleiter Zoran Josipovic freute sich in seiner Begrüßung zur alljährlichen Ehrung der Klassenbesten durch den Freundeskreis des Gymnasiums am Deutenberg ganz besonders: „Das ist für einen Schulleiter eine sehr angenehme Veranstaltung“. Der Oberstudiendirektor betonte seinen Respekt gegenüber den herausragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler in allen Fächern.