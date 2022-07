2 Gespannt warten die 70 GaD-Abiturienten in der Aula auf die Zeugnis-Vergabe. Foto: GaD

Intensive Wochen des Lernens und Vorbereitens liegen hinter dem Abschlussjahrgang des Gymnasiums am Deutenberg (GaD). 70 Schüler beendeten ihre Schulkarriere mit den mündlichen Prüfungen in zwei Fächern.















VS-Schwenningen - Entsprechend erleichtert fiel die Feierstunde mit anschließender Zeugnisübergabe aus. "Sie haben Ihr Abitur in zwei Jahren gemacht, die wir uns alle in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen hätten können", lobte Schulleiter Zoran Josipovic und gab den scheidenden GaD-lern noch mit auf den Weg: "Verlassen Sie sich immer auf sich selbst. Mit dem Abitur haben Sie den besten Einsatz dafür. Denn sonst gewinnt am Ende immer die Bank."

Abi-Motto "Abisino"

Und der Oberstudiendirektor wusste als ehemaliger Casino-Dealer und -Croupier ganz genau, wovon er sprach, als er Bezug auf das diesjährige Abi-Motto "Abisino" nahm: "Seien Sie lieber die sichere Bank und zocken Sie nur zum Spaß."

Auch die Vertreterin des Elternbeirats, Angelika Köhnlein-Welte, stellte einen Bezug zum Motto her, als sie nach den Methoden des Bluffens fragte und den scheidenden Abiturienten immer ein gutes Blatt wünschte.

Wehmut bei den Schülern

Sehr nachsichtig, fast wehmütig zeigten sich Antonia Messner und Jule Hauser, die die Abschlussrede aus Sicht der Schüler hielten: "Es war nicht immer leicht und manchmal mussten wir alles auf eine Karte setzten." Doch der Blick zurück auf die vergangene Schulzeit zeigte vor allem positive Erfahrungen und Kontakte, da waren sich die beiden sicher.

Dann kam der Höhepunkt: Die Tutoren überreichten ihren Schützlingen die Abiturzeugnisse und viele zusätzliche Auszeichnungen für besondere Leistungen.

Diese Schüler bekommen das Abiturzeugnis

Das GaD mit dem Abitur oder dem schulischen Teil der Fachhochschulreife verlassen in diesem Schuljahr Lukas Alatovic, Giulia Antal, Luca Bähr, Laura Baljozova, Selina Bauer, Robin Becker, Ilona Befus, Lilli Beiter, Bianca Benz, Christoph Böhm, Lucia Bossio, Anne Broghammer, Isabelle Brunnmeier, Luana Cappelli, Meike Deuring, Anna Deutsch, David Djukic, Luka Djurdjevic, Thomas Dürr, Jacqueline Eggert, Dennis Eisenbeiß, Celine Engel, Vanessa Franzen, Janni Gaitanidis, Jennifer Gramer, Yna Groß, Pia Halder, Jule Hauser, Raùl Herzberg, Tim Hesselbach, Stella Himmelsbach, Jan-Luca Jäger, Jessica Jouperine, Evelina Judin, Ingo Keppler, Alicia Kilicoglu, Evangelos Klaridopoulos, Katrin Köppinger, Ahasch Krishnakumar, Thi Thanh Dao Le, Samira Leonhardt, Naeem Lindert, Daniel Martens, Kirsten Mehner, Carolin Melentschuk, Antonia Messner, Jermaine Polster, Jan-Luca Radke, Fabian Renner, Jan Richter, Jana Ross, Sam Rudnitzki, Devin Sahitaj, Julia Schäfer, Dennis Schawrin, Charlotte Schlenker, Hannah Schneider, Julian Schuboth, Jinaan Shaikheleid, Elias Siegel, Nikita Spannagel, Julia Steinbeck, Can Topuz, Takwa Toumi, Julia Vasic, Yannick Weislogel, Evelyn Wirt, Dewitt Wormsbecher und Franziska Würthner.

Viele besondere Auszeichnungen

Auch zu diesem Abitur wurden wieder viele Preise nach Fächern vergeben: Der Scheffelpreis des Faches Deutsch wird an Antonia Messner verliehen, der Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft an Stella Himmelsbach, das e-fellows.net-online-Stipendium an Antonia Messner, Yannick Weislogel, Julia Steinbeck, Stella Himmelsbach, Thomas Dürr, Pia Halder, Celine Engel, Kirsten Mehner, Elias Siegel, Robin Becker, Laura Baljozova und Jule Hauser.

Der Preis der Deutschen Mathematik Vereinigung geht an Stella Himmelsbach, der Preis des Oberbürgermeisters an Antonia Messner, der Otto-Dix-Preis für Bildende Kunst an Luana Cappelli, der BK-Preis des GaD an Luana Cappelli und Antonia Messner, der Theaterpreis des GaD an Antonia Messner und Anne Broghammer.

Laura Baljozova erhält den Französisch-Preis des GaD und den Französisch-Preis der Deutsch-französischen Gesellschaft, Julia Steinbeck und Evelina Judin den Chemie-Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Kirsten Mehner wird mit dem Preis der Landeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet, Yannick Weislogel und Julia Steinbeck mit dem Biologie-Preis des GaD und Thomas Dürr mit dem Paul-Schempp-Preis für evangelische Religion.

Für ihre außergewöhnlich guten Ergebnisse erhalten Antonia Messner und Yannik Weislogel den Preis des Freundeskreises GaD und werden für die Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen.

Den Waldmann-Preis für die besten Leistungen in Englisch und Mathematik erhalten Julia Steinbeck und Antonia Messner, der Sozialpreis des GaD geht an Celine Engel und Antonia Messner. Die Alfred-Maul-Medaille für Sport geht an Yannick Weislogel.

Sehr gute Leistungen

Einen Preis für sehr gute Leistungen erhalten zudem Laura Baljozova, Robin Becker, Thomas Dürr, Celine Engel, Pia Halder, Jule Hauser, Stella Himmelsbach, Kirsten Mehner, Antonia Messner, Elias Siegel, Julia Steinbeck und Yannick Weislogel.

Gute Leistungen

Ein Lob für gute Leistungen erhalten Giulia Antal, Luca Bähr, Bianca Benz, Meike Deuring, Jaqueline Eggert, Jennifer Gramer, Evelina Judin, Samira Leonhardt, Jermaine Polster, Jan-Luca Radke, Jana Ross, Charlotte Schlenker, Hannah Schneider, Can Topuz und Takwa Toumi.