Beim Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“ haben die Hechinger Gymnasiasten landesweit überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.

220 Hechinger Gymnasiasten nahmen teil. Sie mussten dafür 45 Multiple-Choice-Fragen in nur 45 Minuten beantworten. Geprüft werden unter anderem Leseverstehen, Grammatik, Satzbau, Aussprache, Wortschatz und kulturelles Wissen zur englischsprachigen Welt. Die Schülerinnen und Schüler konnten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen antreten.

Insgesamt beteiligten sich 4600 Jugendliche aus 51 Schulen in Baden-Württemberg an der diesjährigen Challenge – und einige der Hechinger Gymnasiasten erreichten Spitzenplätze im Landesvergleich.

Der Fünftklässler Patrick Dunca belegte in seiner Altersstufe den 8. Platz in ganz Baden-Württemberg. Als Sechstklässler überzeugte Jonah Exner mit einem 12. Platz landesweit, während Leonard Cenusa als Jahrgangsbester in Klasse 7 hervorging.

„Die nächste ‚Big Challenge‘ kann kommen!“

Besonders erfolgreich war Susanna Rager, die in Klasse 8 den dritten Platz in Baden-Württemberg belegte. David Kettner war der erfolgreichste Teilnehmer der Neuntklässler.

Für ihre Leistungen erhielten die Schüler kleine Preise mit Bezug zur englischsprachigen Kultur, darunter Flaggen, Kalender, Bücher und Spielehefte.

Birgit Leibold, Englischlehrerin und Organisatorin des Wettbewerbs am Gymnasium, zeigte sich anschließend hochzufrieden: „In allen Jahrgangsstufen haben einige unserer Schülerinnen und Schüler Punktzahlen über dem Landes- und Bundesdurchschnitt erreicht – und gleich mehrfach Platzierungen unter den Top 20 erzielt. Die nächste ‚Big Challenge‘ kann kommen!“