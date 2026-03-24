Gymnasiasten aus Blumberg: Zwei Talente mit Top-Ergebnissen

Die halbe Abitur-Prüfung in Musik haben Elias Polesnik und Luisa Weinmann bereits erfolgreich in der Tasche.
Zwei Schüler der Musikschule Blumberg legen das fachpraktische Abitur in Musik am Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen mit Bravour ab. Die monatelange Vorbereitung hat sich für Luisa Weinmann aus Riedböhringen und Elias Polesnik vom Randen gelohnt. Elias kann mit einer 1,6 (zwölf Punkte) an der Posaune aufwarten und Luisa an der Klarinette als Jahrgangsbeste sogar mit einer glatten Eins (15 Punkte). Die Instrumentallehrerinnen der beiden – Soyeon Ma und Julia Guhl – zeigen sich stolz.