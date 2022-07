1 Carsten Boser will Bürgermeister in Wolfach werden. Foto: Boser

Von der Tafel an den Bürgermeisterschreibtisch? Carsten Boser, Lehrer am Gymnasium Schramberg, tritt bei der Bürgermeisterwahl in seiner Heimatstadt Wolfach an.















Link kopiert

Wolfach/Schramberg - Seit einigen Tagen läuft die Bewerbungsfrist für die Wolfacher Bürgermeisterwahl. Nun hat der Grüne Stadtrat Carsten Boser seine Unterlagen eingereicht und tritt am 9. Oktober gegen Bürgermeister Thomas Geppert an, der eine zweite Amtszeit anstrebt.

Seit 2009 im Wolfacher Gemeinderat

Boser ist seit 2009 Mitglied des Gemeinderats, daher seien ihm die Themen der Stadt bekannt. Er wolle Wolfach "mit mutigen Entscheidungen" voranbringen und "noch attraktiver" machen", erklärt er in einer Pressemitteilung. Große Zukunftsaufgaben seien auch die fortschreitende Digitalisierung und der gesamte Bereich der Umwelt- und Klimapolitik. Diese Aufgaben sollten nach seiner Auffassung als Chancen betrachtet werden, Wolfach gut für die Zukunft aufzustellen.

Lehrer für Naturwissenschaften

Carsten Boser ist 1973 in Schramberg geboren und in Wolfach aufgewachsen. Nach seinem zweiten Staatsexamen ging er ans Gymnasium Schramberg, wo er als Lehrer für Chemie, Biologie, Informatik sowie Naturwissenschaft und Technik arbeitet. Seit 2005 ist er mit seiner Frau Sandra, Grünen-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Lahr/Kinzigtal, verheiratet. Er lebt mit ihr und den beiden Söhnen Vincent und Julius sowie Hund Bruno in Wolfach.