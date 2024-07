GWRS in Zimmern

1 Große Freude herrscht in Zimmern über den erfolgreichen Abschluss. Foto: GWRS Zimmern

Die Neuntklässler der GWRS Zimmern haben ihren Abschluss gefeiert.









In der Turn- und Festhalle in Zimmern fand die Abschlussfeier der neunten Klassen unter dem Motto „Neun Jahre durchgetanzt“ statt. Es war ein emotionaler und denkwürdiger Abend, an dem die Schüler ihren Abschluss gebührend feierten.