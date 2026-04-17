GWRS Bad Dürrheim: Das ändert sich künftig durch den Wechsel der Werkrealschüler

Die Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim steht vor Veränderungen. Rektorin Christiane Schell hat die Schule verlassen, zudem wechseln die Werkrealschüler an die neue Verbundschule.
Am 1. März hat die bisherige Rektorin Christiane Schell ihr Amt an der Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim abgegeben. Die Neubesetzung der Schulleitung ist derzeit noch offen, auch mit Blick auf den Neubau der Verbundschule. Zudem stellt sich die Frage, wie die frei werdenden Räume durch den anstehenden Wechsel der Werkrealschüler an die Verbundschule künftig genutzt werden.