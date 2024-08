GW Ottenbronn: Saisonstart gegen lauter unbekannte Gegner

Auf vier der ersten fünf Gegner in der neuen Bezirksliga Nordschwarzwald ist Grün-Weiß Ottenbronn noch nie in einem Pflichtspiel getroffen. Dennoch gibt Sportvorstand Julian Glowatzki als Saisonziel einen Platz mit Kontakt zur Spitzengruppe an. Wichtig ist, nicht so schwerfällig zu starten wie im Vorjahr.