Raumschaft Triberg - Noch immer liegt ein beißender Geruch in der Luft, dabei liegt der Unfall schon einige Tage zurück: Dieser hatte sich in der vergangenen Woche in Schonach bei der Belieferung eines Unternehmens durch ein Tankfahrzeug ereignet. In der Folge war eine große Menge Dieselkraftstoff ausgelaufen.

Ein Teil des ausgelaufenen Diesels gelangte über das Oberflächenwasser in den Obertalbach und von dort in den benachbarten Kurgartenweiher – ein weiterer Teil gelangte, trotz aller eingeleiteten Schutzmaßnahmen, auch in die Kanalisation der Gemeinde Schonach und von dort über den Verbandssammler bis zur Kläranlage in Gremmelsbach.

Aufgrund der schnellen Informationskette konnten auch dort laut des Geschäftsführers des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg (GVV), Alexander Kutzner, rechtzeitig Schutzmaßnahmen in Form von Ölsperren errichtet werden, um einen größeren Schaden zu verhindern.

"Obwohl das Ereignis bereits einige Tage zurück liegt, kann der Unfall geruchlich immer noch in Triberg über die Kanalisation wahrgenommen werden", informiert Kutzner in einem Schreiben. "Dies liegt im Zusammenhang mit dem Eintrag im Verbandssammler. Die Gerüche über die Schachtdeckel werden erst im Zusammenhang mit einem größeren Spülstoß in Verbindung mit ausreichend Niederschlag zurückgehen."

Einzelne Haushalte haben laut Kutzner eine Geruchsentwicklung bis ins Gebäude mitgeteilt. Da bei einer intakten Hausentwässerung keine Gerüche aus dem Kanal bis in die Gebäude/Wohnräume gelangen würden, appelliert der GVV-Geschäftsführer an die Haushalte: "Bitte kontrollieren Sie Ihre Abläufe, Syphone und spülen Sie diese gegebenenfalls."