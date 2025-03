1 Das Verwaltungsgebäude des GVV in der Schömberger Schillerstraße bleibt im Besitz des Verbandes . Foto: Archiv/Marschal

Das Verwaltungsgebäude des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal (GVV) in der Schömberger Schillerstraße bleibt in Eigentum des GVV. Das hat der Verwaltungsrat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag beschlossen.









Es standen in den vergangenen Wochen Überlegungen im Raum, das Gebäude in der Schillerstraße, in der die Verwaltung des GVV untergebracht ist, der Stadt Schömberg – zu welchen Konditionen auch immer – zu übertragen.