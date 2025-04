GVO-Präsident Villingen: Joachim Müller ist ein Mann der Worte und der Taten

1 Hatte noch nie ein Problem, hinzustehen und seine Meinung zu äußern: Joachim Müller. Foto: Mareike Kratt

Mit Menschen zusammenarbeiten und Verantwortung übernehmen: Das ist die Passion, die sich in vielen Tätigkeitsbereichen von Joachim Müller widerspiegelt. Er ist nicht nur stadtbekannter Architekt, sondern auch GVO-Präsident und Oldtimerliebhaber – und noch vieles mehr.









Ein Workaholic ist Joachim Müller durch und durch. Rund 60 Stunden pro Woche sitzt er am Schreibtisch in seinem Architektenbüro in der Villinger Junghans Villa im Warenbachtal oder ist auf Baustellen vor Ort zum Planen, Skizzieren und Entwerfen. Dass die Arbeit die Nummer eins im Leben des gebürtigen Villingers ist, das sei schon seit Studienzeiten so, erzählt er. „Ich wollte immer gleich ’machen’ und den Bezug zur Realität herstellen.“ Seither ist vieles entstanden und gebaut worden, was den Ursprung in Müllers Kopf und Skizze hat – und das weit über die Mauern von Villingen-Schwenningen hinaus.