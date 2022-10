5 Während die GVO-Mitglieder sich einen Eindruck von der Helios-Arena verschaffen, trainiert der Wild Wings-Nachwuchs auf dem Eis. Foto: Kratt

Nach langer Pause hatte der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) zum Netzwerktreffen eingeladen. Besser gesagt: die Schwenninger Wild Wings, die sich in ihrer zweiten Heimat, der Helios-Arena, von ihrer besten Seite zeigten.















VS-Schwenningen - "Die Wild Wings ziehen immer", sagt ein Schwenninger Unternehmer sofort, als er die rund 200 Gäste im Foyer der Helios-Arena erblickt. Sie sind der Einladung von GVO und Wild Wings gefolgt und dürfen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Stadions werfen.

In drei Gruppen wird durch die Helios-Arena geführt und dabei ein großer Schwerpunkt auf den erfolgten Umbau gelegt. So macht Jenna Mamic, Leiterin des Bereichs Sponsoring und Marketing, keinen Hehl daraus, dass man bei den Wild Wings mächtig stolz auf die Erweiterung des Lounge-Bereichs ist. Die bestehende Fürstenberg-Lounge sei aus allen Nähten geplatzt, nun könne man mit der modern ausgestatteten Karl Storz-, aber auch mit der Montratec Hockey-Lounge sowie mit der Sky-Lounge dem Bedarf von Sponsoren und Tagesgästen gerecht werden. Übrigens werde die 13 Jahre alte Fürstenberg-Lounge im kommenden Jahr auch modernisiert, verrät Mamic.

Doch nicht nur den Publikumsbereich können die Gäste unter die Lupe nehmen, auch der Mannschaftstrakt mit Umkleide wird besucht. Wild Wings-Spieler Manuel Alberg plaudert dabei ein wenig aus dem Nähkästchen und berichtet, wie es vor und zwischen den Trainingseinheiten, aber auch den Spielen in der Kabine zugeht. "Wenn der Coach spricht, sind alle ruhig", erzählt der Stürmer etwa. Die notwendige Stimmung komme durch die passende Musik auf, die aus großen Lautsprecherboxen schallt. Und Verteidiger Johannes Huss übernehme dabei schon mal die Funktion eines DJs. Die GVO-Gäste machen zudem Halt bei Athletik-Trainer Hendrik Kolbert im Kraftraum und schauen sich an, wo stets die Pressekonferenzen stattfinden.

GVO-Präsident Jo Müller macht anschließend deutlich, dass das Thema Sport in Schwenningen derzeit unter den aktuellen Bedingungen und Herausforderungen betrachtet werden müsse. Schließlich sei die Kunsteisbahn VS, die Betreiber der Helios-Arena ist, durch die steigenden Energiekosten aktuell in aller Munde. Bei der Helios-Arena dürfe man nicht vergessen, dass sie ein ganz wichtiges Aushängeschild der Region ist und ein ebenso wichtiges Verbindungsglied zwischen Villingen und Schwenningen.

Alexander Herr als Unternehmensberater und ehemaliger Skispringer

Bevor es ans richtige "Netzwerken", dem eigentlichen Grund für das GVO-Treffen, unter den Gästen aus Industrie, Gewerbe und Handel geht, macht der ehemalige Profiskispringer Alexander Herr – gebürtiger Furtwanger – in seinem Impulsvortrag "Shortcuts von Leistungssport und erfolgreicher Unternehmensführung" die Zusammenhänge zwischen Sport und Business deutlich. Wenn Herr also als heutiger Unternehmensberater den anwesenden Arbeitgebern Tipps rund um Motivation und Sinnhaftigkeit mit an die Hand gibt, dann spricht er stets aus Erfahrung aus seinen Zeiten als Profisportler. Der Schonacher lässt es sich auch nicht nehmen, ein Kurzinterview mit Wild Wings-Chefcoach Harold Kreis zu führen, in dem dieser über die Identität und die Ziele der Mannschaft sowie die Vermittlung von Werten und einer Sportkultur als persönlichen Antreiber spricht.