Fast 4000 Gutscheinkarten sind im ersten Jahr ausgegeben worden. Und es sollen noch viel mehr werden: Drei Großpartner gehen demnächst an den Start. Wir haben nachgefragt, welche.
Den Kanal in den sozialen Medien mit mehr als 9000 Followern hat die Karte quasi von der Balinger Gartenschau 2023 geerbt, erklärt Niko Skarlatoudis. Er ist bei der Stadt Balingen für das Marketing zuständig und gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins, Bernd Flohr, nach einem zeitgemäßen Nachfolger für die HGV-Gutscheine gesucht. Herausgekommen ist die „Balingen Card“, versehen mit dem Zusatz „’s Kärtle fürs Städtle.“