Gutschein-Aktion im Kreis Calw "Heimatliebe" für Hotel-und Gastronomiebetriebe

Kreis Calw - "Die Coronakrise trifft alle Anbieter in der Hotellerie und Gastronomie hart, aber auch beim zweiten Lockdown geht es darum, zu zeigen, was der Nördliche Schwarzwald und seine Betriebe zu bieten haben", so der Tenor des Touristikers, der mit einer Online-Gutschein-Aktion aufwartet, die Fremde ebenso wie Freunde in und aus der Region dazu aufruft, mitzumachen und zu unterstützen.