Gutleuthauskapelle in Rottenburg: Kolumbarium für 960 Aschekapseln soll eingerichtet werden

1 In und vor der Gutleuthauskapelle soll ein Kolumbarium für Urnenbestattungen entstehen. Foto: Baum

Die Gutleuthauskapelle in Rottenburg soll saniert werden, zudem wird im Gebäudeinneren ein Kolumbarium eingerichtet.









Link kopiert



So gab es weitreichende Untersuchungen zum Schadensbild am Gebäude, insbesondere am Dachstuhl. Anschließend wurden Sanierungskonzepte aufgestellt. Die Planungsüberlegungen wurden in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege geplant. Grundsätzlich soll die Umsetzung möglich sein, doch die Frage nach den Stellplätzen für die Autos der Trauergemeinden konnte noch nicht abschließend geklärt werden.