Guter Zweck in Winterlingen: Anja Hoppe berichtet über Alltag auf der Burg Hohenzollern

Burg-Verwalterin Anja Hoppe erzählte beim „ML-Shop-Talk“ zugunsten der Deutschen Kinderkrebsnachsorge mit Sonja Faber-Schrecklein auch von ihrer Arbeit auf der Burg Hohenzollern.
Es wurde viel geplaudert an diesem Nachmittag, über Menschen, Mode und Mauern. Im Mittelpunkt stand jedoch der gute Zweck. 1200 Euro gingen nach der jüngsten Talkrunde im „ML Shop“ an die Deutsche Kinderkrebsnachsorge. Schon seit jeher rühren die beiden Winterlingerinnen Nina Lorch-Beck und ihre Mutter Monika Lorch die Werbetrommel, wenn es darum geht, Gutes zu tun und Menschen zusammenzubringen. Die Inhaberinnen des „ML Shops“ unterstützen seit Jahrzehnten karitative Projekte, Organisationen und Einrichtungen. Ein Herzensprojekt – und das ihrer Freundinnen: die Deutsche Kinderkrebsnachsorge.