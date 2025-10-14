Guter Service?: Neue Post in Bad Wildbad – Starttermin steht, aber die Öffnungszeiten irritieren

In den nächsten Wochen soll die neue Postfiliale im Enz-Zentrum – der ehemaligen Sana-Klinik – eröffnen. Doch die Öffnungszeiten könnten für Verwunderung sorgen.
In Bad Wildbad soll es demnächst wieder eine Postfiliale geben. Das verkündete Bürgermeister Marco Gauger auf Anfrage unserer Redaktion, als es um die geplanten Nutzungen in der ehemaligen Sana-Klinik, dem jetzigen „Enz Zentrum“, ging. Wichtig war ihm, „dass es uns gelungen ist, auch eine Lösung für eine Wildbader Postfiliale zu finden. Der Stadtverwaltung wurde seitens der Deutschen Post mitgeteilt, dass diese Anfang Oktober eröffnen soll“.