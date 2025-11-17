Guten Morgen in Lörrach: Es gibt nichts Gutes am Morgen

Für manche Menschen gibt es nichts Gutes am Morgen. Ist die innere Uhr auf „Eule“, also Nachtmensch, eingestellt, ist es schwer, morgens früh aufzustehen. Schlaftrunken schwingt man mit halb geschlossen Augen die Beine über die Bettkante und verrichtet seine Morgenroutine beinahe im Tiefschlaf. Da passt es gut, dass die „Lerche“ schon auf dem Weg zur Arbeit ist. Denn Menschen dieses Typus sind morgens fit und voller Tatendrang. Sie gehen früh ins Bett, schlafen lange vor Mitternacht rasch ein und können eben gut gelaunt früh aufstehen. Und weil die „Eule“ am Morgen viel Zeit und Ruhe zum Wachwerden braucht, frühstückt sie besser allein. Denn ein Quäntchen Neid auf die morgendlich motivierte „Lerche“ ist durchaus dabei. Schließlich scheint es, als wäre man mit diesem Schlaf-Wach-Rhythmus der bessere Mensch. Oder wie soll man Sprüche wie „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ sonst verstehen? Wird die Uhr für die Winterzeit eine Stunde zurückgestellt, profitiert aber auch die „Eule“. Anstatt um Mitternacht hat sie nun die Chance, schon um 23 Uhr müde zu sein. Frühes Aufstehen ist für sie trotzdem keine Freude, aber es bleibt ihr ein Trost: „Morgenstund’ hat Gold im Mund, wer länger schläft, bleibt auch gesund.“
Die menschliche Nachteule hat es morgens schwer aus dem Bett zu kommen. Ob Frühaufsteher die besseren Menschen sind, fragt sich da die Autorin.