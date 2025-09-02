Guten-Morgen-Gruß: Wieder ein anderer Takt

1 Die Umstellung vom Sommerurlaub auf den Büroalltag hat mitunter ihre Tücken, findet unser Autor. Foto: Die Oberbadische Die Umstellung vom Sommerurlaub auf den Büroalltag hat mitunter ihre Tücken, findet unser Autor. Aber es gibt Abhilfemöglichkeiten.







Frühstücken am Schreibtisch statt am Strand, Mittagessen zwischen Tür und Angel statt gemütlich am Grill sowie den Abend etwas erschöpft statt völlig relaxt ausklingen lassen – der Alltag nach dem Sommerurlaub ist zurück. Nun gilt es, die dort gewonnene Erholung aber möglichst lange aufrecht zu erhalten. Eine Strategie wäre, das Meeresrauschen über die PC-Boxen erklingen zu lassen, exotische Früchte müssten einfach nur näher an die Nase gerückt und die Rückenlehne des Schreibtischstuhls noch ein ganzes Stück weiter in Richtung Liegeposition gebracht werden. Mit ein bisschen Fantasie wird noch das Bürolampenlicht zur strahlenden Sonne und schon ein weicher Wechsel von der Ferien- in die Arbeitswelt vollzogen. Mal schauen, ob Körper und Geist sich so austricksen lassen. Denn ein Problem bleibt bei all den Justierungen: Dass der Wecker morgens zum Aufstehen erklingt, dafür gibt es noch keine erholungskompensierende Lösung. Denn auch während des Urlaubs früh aufzustehen, um im Rhythmus zu bleiben, ist definitiv keine.