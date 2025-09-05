Guten-Morgen-Gruß: Was für Warnungen

1 Beim Staubsaugen will einiges beachtet sein. Foto: Die Oberbadische Manche Warnhinweise an einem neuen Staubsauger sorgen für Verwunderung, findet unser Autor.







Ein neuer Staubsauger hat in meinem Haushalt Einzug gehalten. Dieser erste Glücksmoment, nicht mehr das alte Gerät durch zigfaches Drücken der Starttaste immer wieder zum Leben erwecken zu müssen, verfliegt aber bei zu viel Vorbereitung schnell. Denn nach der Lektüre der „wichtigen Sicherheitshinweise“ in der Betriebsanleitung frage ich mich, was andere Menschen womöglich schon alles mit neuen Geräten getan haben. Wer saugt mit einem Haushalts-Staubsauger giftige Chemikalien auf, was man laut Anleitung natürlich nicht darf?! Wer saugt rauchende oder brennende Gegenstände auf? Wer taucht den Staubsauger in Wasser ein und saugt danach fröhlich drauf los? Vor solchen Nutzungen wird tatsächlich gewarnt. Ob ich das nächste Mal vor der ersten Inbetriebnahme daher nochmals solche Warnhinweise lesen sollte? Die Antwort lautet ja, denn man muss ja wissen, was andere Mitmenschen so mit den Geräten veranstalten.