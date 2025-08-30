Guten-Morgen-Gruß: Versteht mich (noch) jemand?

1 Warum alle „neuen“ Entwicklungen ein englisches Kunstwort erhalten müssen, fragt sich unsere Autorin. Foto: Die Oberbadische Warum alle „neuen“ Entwicklungen ein englisches Kunstwort erhalten müssen, fragt sich unsere Autorin. Und plädiert dafür, hin und wieder vorzukochen, statt ein Meal zu preppen.







Ich bin gerade am Overthinking, was ich am Weekend für ein Meal preppe, weil ich next Week echt busy sein werde: Online-Meetings, Workshops, Teambuilding-Maßnahmen, dann noch das Usual Business. Hoffentlich verfalle ich am next coming Weekend nicht in Leisure Sickness. Ich streame Foodblogs, decide mich für eine Superfood-Bowl, da muss ich nur Rice preppen und kann dann ein paar Vegetables adden. Nice!