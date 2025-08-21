Guten-Morgen-Gruß: Manchmal darf man vertrauen

1 Unser Autor erhielt kürzlich unverhofft ein (abgepacktes) Eis geschenkt (Symbolfoto). Foto: Pixabay Immer wieder wird vor neuen Betrugsmaschen gewarnt. Aber manchmal darf man auch vertrauen, wie unser Autor erfahren hat.







Kürzlich passierte mir etwas, was ich so noch nicht erlebt hatte: Beim Warten auf den Zug bot mir eine wildfremde Frau auf englisch ein Eis an. Ich lehnte höflich ab. Als sie ihre Schachtel einzeln abgepackter Fürst-Pückler-Schnitten anderen Wartenden anbot und diese ebenfalls ablehnten, schaute ich offenbar so schmachtend zu ihr, dass sie auch mich nochmals fragte. Diesmal nahm ich dankend an. „Im Zug wird sie mich nach Geld fragen“, dachte ich unwillkürlich. Nichts dergleichen geschah. Beim Aussteigen bot sie mir nochmals lächelnd ein Eis an, was ich diesmal aber wiederum ablehnte – und mich innerlich meines Argwohns ein wenig schämte. Es stimmt: Immer wieder wird vor neuen Betrugsmaschen gewarnt, und auch ich habe schon Nachrichten von „Kindern“ erhalten, von denen ich bis dahin gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Aber manchmal ist eine nette Geste einfach eine nette Geste. Manchmal darf man vertrauen.