Guten-Morgen-Gruß: Kinoreifer Einstieg

Wie begrüßt man jemanden auf der Straße, den man kennt und schon länger nicht mehr gesehen hat? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Klassiker ist etwa: „Wie geht’s?“ – „Es geht.“ Ebenfalls beliebt, wenn auch nicht sonderlich einfallsreich, ist der Gruß: „Und, wie?“, worauf die angemessene Antwort des Gegenübers „Muss!“ lautet.Eine überraschende Variante hat Tom Leischner, Leiter der VHS Lörrach und Steinen, kürzlich angewandt. Als ich ihn beim mittäglichen Bummel durch die Stadt traf, fragte er spontan: „Und, wie war der letzte Kinofilm?“ Zunächst war ich überrascht, dann musste ich lächeln, und dann beantwortete ich seine Frage, woraus sich ein kurzes, aber sehr angenehmes Gespräch ergab. Zugegeben: Dieser Gesprächseinstieg ist nicht für jeden geeignet. Aber das ist doch mal wesentlich erfrischender als ein knappes: „Und, wie?“

