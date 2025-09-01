Guten-Morgen-Gruß: Hier irren Sie, Mr. Wilde!

1 Wer eine Pointe nur auf Kosten anderer setzen kann, der sollte darauf verzichten, findet unser Autor. Foto: Die Oberbadische Freunde sind wichtiger als Pointen, findet unser Autor. Auch wenn der Schriftsteller Oscar Wilde dies anders sieht.







Von dem irischen Schriftsteller Oscar Wilde ist der Spruch überliefert: „Lieber einen guten Freund verlieren, als auf eine Pointe verzichten.“ Nehmen wir an, der für seinen Zynismus bekannte Wilde meinte dies ernst. Dann ist zu sagen: Mit Verlaub, Mr. Wilde, aber hier irren Sie! Wer eine Pointe nur auf Kosten anderer setzen kann, der sollte darauf verzichten. Ich höre den Einwand: Wenn ein Freund wegen eines Witzes das Weite sucht, war er vielleicht ohnehin keiner. Das stimmt: Gute Freunde wird man auch mit einem gelegentlichen Spruch auf ihre Kosten nicht vergraulen. Das gegenseitige Aufziehen gehört einfach dazu. Aber wichtig: Gegenseitig! Und wenn einer doch mal über das Ziel hinausschießt oder beim anderen einen wunden Punkt erwischt, gilt es aufrichtig um Entschuldigung zu bitten. Denn Freunde sind das, was einen an jenen Tagen tröstet, an denen einem die Pointen im Halse stecken bleiben.