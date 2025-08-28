Guten-Morgen-Gruß: Ein Herz für Jack

1 Plüschtiere darf man in jeden Alter mögen, findet unser Autor. Foto: Die Oberbadische Plüschtiere darf man in jeden Alter mögen, findet unser Autor. Auch einen vergessenen Stoff-Labrador namens Jack, der von Perth aus via Internet die Herzen erobert.







Als Verfasser eines Kinderbuchs habe ich nie ein Hehl aus meiner Liebe zu Plüschtieren gemacht. Löwen, Esel, Frösche, Katzen und natürlich Bären – sie alle begleiten mich seit meiner Kindheit oder sind im Lauf der Zeit dazugekommen. Tendenz meiner Sammlung: steigend. Daher rührte mich die Geschichte von Jack besonders an. Jack ist ein knuddeliger Plüsch-Labrador, der in einem Hotel im australischen Perth in der Wäsche auftauchte und von seinem Besitzer verloren oder vergessen wurde. Seither erobert der Plüschhund via Internet die Herzen: Als Mitglied des Hotelteams „arbeitet“ Jack an der Rezeption, hilft beim Bettenmachen, bedient die Espresso-Maschine oder schaut sehnsüchtig aus dem Fenster. Sein Besitzer hat sich bisher nicht gemeldet. Hoffentlich findet Jack wieder nach Hause! Bis dahin ist er im Hotel bei seiner „Adoptivfamilie“ sichtlich gut aufgehoben.