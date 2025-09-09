Guten-Morgen-Gruß aus Lörrach: Kulinarischer Höhepunkt

1 In netter Gesellschaft Suppe löffeln und zugleich Gutes tun, das hat etwas für sich, findet unsere Autorin. Foto: Die Oberbadische Die monatliche Suppenküche in der Stadtkirche Lörrach ist einen Besuch wert, findet unsere Autorin. Nicht zuletzt deshalb, weil man damit zugleich etwas Gutes tun kann.







Link kopiert



Lauter liebe Leute löffeln lustvoll. Es duftet wahlweise nach Karotten, Kartoffeln, Kürbis. Leises Gemurmel, lautes Gelächter, ach, du auch hier! Helferlein bringen Brot, der Dip wird weitergereicht. Na klar ist hier noch Platz! Möchten Sie Wasser? Die Suppenschale ist geleert – vielleicht noch ein kleiner Nachschlag? Dann ein herrliches Dessert, etwa Früchte der Saison mit Grießbrei, dazu einen kräftigen Kaffee. Viele helfende Hände haben Gemüse geschnippelt, zwei professionelle Köche sorgen für die richtige Würze und Konsistenz. Na? Richtig, es ist wieder Suppenküche in der Alten Feuerwache! Jeden zweiten Mittwoch im Monat, mein kulinarischer Höhepunkt. Für wenig Geld gibt es eine leckere Mittagsmahlzeit und wenn ich etwas mehr gebe, tue ich noch was Gutes, denn das wird gespendet. Ich sage nur: Hingehen und genießen! Damit das Angebot immer und immer bestehen bleibt! Also, sehen wir uns morgen?