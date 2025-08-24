Guten-Morgen-Gruß: AC/DC oder ADAC?

1 Das AC/DC-Konzert stand im Zeichen der E-Gitarre. (Symbolfoto) Foto: Adrian Steineck Unser Autor war am vergangenen Wochenende bei AC/DC in Karlsruhe. Das Rockkonzert weckte bei ihm Erinnerungen an einen Jahre zurückliegenden Kabarettabend.







Vor einigen Jahren schrieb ich über den Auftritt des Kabarettisten Frederic Hormuth im Weiler Theater am Mühlenrain. Der Abend gefiel mir gut, vor allem, als der Bühnenkünstler aus dem „geheimen Tagebuch“ von Karl-Theodor zu Guttenberg vorlas, dem damaligen Bundesminister für Verteidigung und „personifizierten Einstecktuch“ (Hormuth). Guttenberg gerierte sich gerne als Rockfan, und so hieß es denn in seinem Tagebuch: „Heute war ich bei einem Vortrag der populärmusikalischen Kapelle AC/DC, weil ich irrtümlich dachte, es sei die Jahreshauptversammlung des ADAC.“ Nun liegen die australische Rockband und der Allgemeine Deutsche Automobilclub phonetisch zwar nah beieinander. Als jemand, der am Sonntag selbst dem Vortrag von AC/DC in Karlsruhe lauschte, kann ich aber sagen: Wenn 75 000 begeisterte Besucher auf den „Highway to Hell“ abbiegen, hilft auch die ADAC-Mitgliedschaft nicht mehr!