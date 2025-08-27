Guten Morgen Glosse: Handwerker gesucht

1 Warum man sich jetzt schon auf den Winter freuen kann... Foto: Die Oberbadische Handwerker sind heiß begehrt – für alle Lebenslagen, meint unsere Autorin.







Ich hab’ an dieser Stelle schon mal über Tigermücke & Co gejammert. Es musste eine Lösung her: Damit wir in unserer Wohnung nicht mehr als gepunktete Streuselkuchen, ewig kratzend und nach Anti-Mückenspray müffelnd unser Dasein fristen müssen! Also ab in den Baumarkt. Die Auswahl an Insektenschutzgittern und -vorhängen ist zunächst überfordernd: Es gibt sie zum Schieben, zum Kleben, zum Bohren, zum Hängen, mit Magnet, mit Gewichten oder ohne, günstig oder teuer... Puh. Zum Glück hilft ein netter junger Mitarbeiter. Die herrliche Vision: „Das können Se easy ein- oder ausklemmen, garantiert dicht“, so sein Versprechen. Super! Leider kennt der Gute meine handwerklichen Fähigkeiten nicht. Zuhause angekommen, haben wir gefühlt zwei Stunden an Stangen, Netzen, Kordeln und Haken herumgedoktert und versucht, die bebilderten Anweisungen zu befolgen, die mich ein wenig an altägyptische Hieroglyphen erinnerten. Der Schweiß floss, die Mücken schwirrten – und stachen. Entnervt haben wir aufgegeben. Und warten nun eingehüllt auf den Winter.