Guten Morgen-Glosse: Bestens positioniert

Bei Terminen müssen Journalisten den Überblick behalten – aber überall lauern Fallstricke. Foto: Die Oberbadische







Wir Journalisten sollten uns nicht auf einen Sockel stellen. Besser ist’s, unprätentiös zu arbeiten, aber interessante Geschichten zu schreiben. Und wir sollten in der Lage sein, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Um eine gute Sicht auf das zentrale Geschehen zu behalten, müssen wir gelegentlich den Standort wechseln. Das dachte sich meine Kollegin auch, als sie bei einem Termin über naturnahe Landwirtschaft auf einen kleinen Erdhügel stieg, weil sie dort die gesamte Gruppe im Blick hatte und gut fotografieren konnte. So werkte sie auf der kleinen Erhebung umher, bis der Gastgeber sagte: „Und jetzt kommen wir zu unserem Wildbienenhügel.“ Alle drehten sich um. Im selben Moment blickte meine Kollegin zu Boden und verfiel kurz in eine Schockstarre. Dann: freundlich lächeln, mit leicht geröteten Bäckchen vom Wildbienenhügel hinabsteigen und rasch den Standort wechseln… Und was soll ich sagen: Der Artikel war toll.