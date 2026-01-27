Guten Morgen-Glosse aus Lörrach: Huch?? Hemd statt Hoodie?!?

Das gute alte klassische Hemd ist ein Kleidungsstück, das modebewusste Jungsenioren heutzutage bestenfalls belächeln, bedauert unser Autor.
Dieses Bild von mir ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Zum einen hat sich mein Äußeres aufgrund fortschreitender Jugend etwas unvorteilhaft verändert, zum anderen muss ich mich bei unseren Leserinnen und Lesern für meinen unzeitgemäßen Kleidungsstil entschuldigen. Ich trage ein Hemd – ein Kleidungsstück, das modebewusste Jungsenioren bestenfalls belächeln.