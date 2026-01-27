Guten Morgen-Glosse aus Lörrach: Huch?? Hemd statt Hoodie?!?

Dieses Bild von mir ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Zum einen hat sich mein Äußeres aufgrund fortschreitender Jugend etwas unvorteilhaft verändert, zum anderen muss ich mich bei unseren Leserinnen und Lesern für meinen unzeitgemäßen Kleidungsstil entschuldigen. Ich trage ein Hemd – ein Kleidungsstück, das modebewusste Jungsenioren bestenfalls belächeln.

Der Mann trägt ein Hemd: So kann man heute eigentlich nicht mehr rumlaufen. Foto: Kristoff Meller Die Zeiten, in denen Männer jenseits der 50 darauf achteten, nicht wie ihre eigenen Kinder auszusehen, sind jedenfalls vorbei. Neulich saß ich in einem Teams-Meeting mit vier sympathischen Herren, die vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten in anderen Redaktionen nachgehen: Alle vier trugen Hoodie, einen Kapuzenpullover mit zwei aus der Kapuze hängenden Bändeln. Ich hatte die als Bub auf dem Sportplatz an und wollte schon in die Runde fragen, ob jeder seine Hausaufgaben gemacht hat.

Ich weiß nicht, welche Hosen die Kollegen trugen – und ich würde auch nicht so weit gehen wie Karl Lagerfeld, der sagte: „Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“. Ich bitte aber um Verständnis, dass obiges Bild erst ersetzt werden kann, wenn ich den passenden Hoodie gefunden habe.