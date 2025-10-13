Guten Morgen aus Lörrach: Vom Glück der Herbstfarben

Die Herbstfarben haben ihren ganz eigenen Zauber, findet unsere Autorin.
Die Übergänge reichen von Grün zu Gelb und manchmal auch zu Rot: Jedes Jahr aufs Neue zieht mich die Weinberge mit ihrer herbstlichen Färbung in ihren Bann. Es ist ein Farbverlauf, wie man ihn mit aller technischen Unterstützung schöner nicht entwerfen könnte. Nicht minder spektakulär als die Bäume im berühmten „Indian Summer“ Nordamerikas entflammen die Rebberge im Markgräflerland genau jetzt, gegen Mitte Oktober, in einem bezaubernden Farbenspiel.