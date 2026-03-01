Guten Morgen aus Lörrach: The Who mit Humor statt Cello

1 Die Band The Who besitzt Humor. Da lässt sich ein fehlendes Cello verschmerzen. Foto: Die Oberbadische Die britische Band hat die Rockmusik geprägt. Da kann man sich ein Cello auch einmal sparen, findet unser Autor.







Die Musik der Band The Who begleitet mich nun schon seit 25 Jahren durchs Leben. Der sensible Intellektuelle Pete Townshend, der blond gelockte, mikrofonschwingende Sänger Roger Daltrey, Schlagzeug-Berserker Keith Moon und der fingerflinke Bassist John Entwistle – was war das für eine musikalische Entdeckungsreise als Heranwachsender, wie haben mich viele ihrer Alben und Songs bis auf den heutigen Tag immer wieder aufs Neue begeistert und fasziniert!