Guten Morgen aus Lörrach: The Who mit Humor statt Cello
Die Band The Who besitzt Humor. Da lässt sich ein fehlendes Cello verschmerzen. Foto: Die Oberbadische

Die britische Band hat die Rockmusik geprägt. Da kann man sich ein Cello auch einmal sparen, findet unser Autor.

Die Musik der Band The Who begleitet mich nun schon seit 25 Jahren durchs Leben. Der sensible Intellektuelle Pete Townshend, der blond gelockte, mikrofonschwingende Sänger Roger Daltrey, Schlagzeug-Berserker Keith Moon und der fingerflinke Bassist John Entwistle – was war das für eine musikalische Entdeckungsreise als Heranwachsender, wie haben mich viele ihrer Alben und Songs bis auf den heutigen Tag immer wieder aufs Neue begeistert und fasziniert!

 

Dass die britische Rockband auch Humor besitzt, stellte sie schon früh unter Beweis: Als Townshend für das zweite Album von The Who, „A Quick One“ (1966), das neunminütige Titelstück „A Quick One, While He’s Away“ komponierte, wollte die Gruppe an einer Stelle Celli verwenden. Da diese Instrumente auf Geheiß ihres Produzenten Kit Lambert für die junge, aufstrebende Band aber zu teuer gewesen wären, sang die Gruppe an der betreffenden Stelle dann in hoher Falsett-Tonlage immer wieder „Cello, Cello, Cello, Cello“.

Späte Wunscherfüllung: Auf ihrer (vielleicht) letzten Europa-Tour 2023 wurden die verbliebenen Ur-Mitglieder Townshend und Daltrey schließlich von einem ganzen Orchester begleitet. Schön war’s!

 