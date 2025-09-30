Guten Morgen aus Lörrach: Stets ausgewogen

1 Manchmal lässt sich etwas ganz knapp auf den Punkt bringen. Foto: Die Oberbadische Es geht nichts über ausgewogene Meinungsäußerungen und Sachlagen-Analysen, findet unsere Autorin.







Im Privat- sowie im Berufsleben sollte man sich doch stets um ausgewogene Meinungsäußerungen und Sachlagen-Analysen bemühen. Okay, Zuhause klappt das bei mir eher nicht. Anstatt: „Du-huh, der Boden der Wohnung ist mit deinen Kleiderstücken leider derart intensiv bestückt, dass ich Schwierigkeiten habe, mich adäquat fortzubewegen. Es wäre toll, wenn du deine Sachen in den Schrank räumen würdest“, raunze ich meist: „Hier sieht’s aus wie bei Hempels! Räum endlich auf!“ Im Berufsleben habe ich mich natürlich deutlich besser im Griff. Selbst wenn ein Interviewpartner in Endlos-Schleife nicht zum Punkt kommen will, säusle ich ein verständnisvolles „ehm, ehm, ja,ja, isch ganz klar“ in den Hörer. Ein wenig neidisch war ich, als ich einen Handwerker auf der Baustelle im Nachbarhaus knackig-klar seine aktuelle Arbeitssituation beschreiben hörte: „Alles Shit hier, alles kaputt!“ Das denk ich Zuhause manchmal auch.