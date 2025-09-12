Guten Morgen aus Lörrach: Invasive Arten verspeisen

1 Wie sollte mit invasiven Arten umgegangen werden? Unsere Autorin weiß Rat. Foto: Die Oberbadische Die invasive Felsenauster hat unter Umweltschützern einen zweifelhaften Ruf. Unsere Autorin bietet eine unkonventionelle Lösung an.







Link kopiert



Zuletzt habe ich an dieser Stelle von Austern geschwärmt. Natürlich stellt sich da sofort die Frage nach der Nachhaltigkeit im Meer. Unter Naturschützern hat die ursprünglich im Pazifik beheimatete Felsenauster einen zweifelhaften Ruf. Als invasive Art verdrängt sie andere Meereslebewesen, etwa die selten gewordene europäische Auster. Doch warum nicht aus der Not eine Tugend machen, indem man eingeschleppte Arten isst? Der Spitzenkoch Markus Stöckle macht es vor, wie in einem Video auf srf.ch zu erfahren ist. Mit aus Asien eingeschleppten Körbchenmuscheln, die ihm ein findiger Start-up-Gründer aus dem Zürichsee fischt, hat er ein neues Gericht kreiert. Die von Muschel- und Flusskrebssud durchzogene Fotzelschnitte – was nichts anderes ist als ein „Armer Ritter“ - tischt er seinen Gästen im Restaurant „Rosi“ im Zürich auf. Muschelrezepte, wie sie in alten Kochbüchern zuhauf zu finden seien, hätten ihn zu dieser Delikatesse inspiriert, sagt er. Übrigens: Die Körbchenmuschel gibt es auch im Rhein.